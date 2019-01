«Riunione il 7 dicembre e comunicazione il 24 gennaio», e poi applausi verso la telecamera. «In un'azienda qualunque qualcuno dovrebbe dare le dimissioni», prosegue. Il ministro viene accusato di «aver abusato dei suoi poteri». «I giudici facciano i giudici, i ministri fanno i ministri ed esercitano i loro poteri», aggiunge Salvini.

Si riapre il caso. Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la vicenda della scorsa estate. Lo si apprende da fonti del Viminale. La decisione del tribunale dei ministri arriva dopo la richiesta motivata di archiviazione avanzata dalla procura di Catania.LEGGI ANCHE Fazio-Salvini, lite sullo sgombero del Cara: «Disumano». «Milionario, ha perso contatto con realtà» «Ci riprovano - commenta subito in diretta facebook il vicepremier - torno ad essere indagato per sequestro di persona e di minori, con una pena prevista da 3 a 15 anni. Manco fossi uno spacciatore o uno stupratore. Ora la parola passa al Senato e ai senatori che dovranno dire sì o no, libero o innocente, a processo o no. Ma lo dico fin da ora, io non cambio di un centimetro la mia posizione».Il caso è quello della nave della Guardia costiera che rimase prima al largo di Lampedusa e poi restò ormeggiata nel porto di Catania con 177 migranti soccorsi nel canale di Sicilia, bloccata per ordine del ministro dell'Interno. I migranti a bordo furono fatti scendere dopo dieci giorni dal salvataggio in mare e per questo finirono indagati per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio Salvini e il capo di gabinetto del Viminale, il prefetto Matteo Piantedosi.Era lo scorso agosto. Poi, a novembre a Salvini arrivò la notifica di archiviazione da parte della Procura di Catania: un plico che il ministro aprì in diretta facebook, festeggiando la notizia con i suoi followerm e dicendo