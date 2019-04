Lega:

proposta su poteri. Raggi non è stata in grado di proporre al Governo

«Il problema di Roma non è in sé il debito storico, ma la riforma istituzionale che purtroppo il sindaco Raggi non è stata in grado di proporre seriamente al Governo. Noi come Lega con l'ok di Salvini stiamo lavorando ad una proposta autonoma che presenteremo e contiamo venga approvata dal Parlamento per dare veramente a Roma oltre che le risorse anche i poteri istituzionali. Ci vuole una risposta organica». Lo annuncia il capogruppo della Lega in Campidoglio Maurizio Politi parlando del Salva Roma.



«Noi non siamo contrari alle misure per Roma ma siamo fortemente preoccupati che questo sindaco non sia in grado di fare un'operazione seria sul debito», spiega Politi a margine dell'Aula Giulio Cesare. Secondo Politi che sta lavorando alla proposta in questione «Roma va estrapolata dall'area metropolitana e va aperta la questione delle competenze con la Regione Lazio. Se riusciamo la presenteremo anche prima delle europee. Salvini ci ha dato carta bianca per farla. Una proposta di legge che vada oltre tutte le proposte finora presentate. La risposta vera non è un contentino ma una risposta organica», aggiunge il rappresentante del Carroccio in Comune riferendosi sempre al Salva Roma.

Raggi:

Sono certa che ci penserà il Parlamento

. «Salvini aveva una occasione per fare qualcosa di buono per gli italiani con il Salva Italia. Avrebbe cancellato 2 miliardi e mezzo di debiti a carico di tutti gli italiani. Sono certa che il parlamento riuscirà ad intervenire e a correggere tutto questo». Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine della cerimonia di consegna delle medaglie al valor militare conferite per la guerra di Liberazione.

