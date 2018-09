Di Maio: «Da Pd-Fi terrorismo con i media, irresponsabili»

«Pd e Forza Italia non riescono a fare un'opposizione politica e quindi con i loro giornali creano terrorismo mediatico per far schizzare lo spread sperando in un altro colpo di stato finanziario:ÿsono degli irresponsabili nemici dell'Italia. Ma nonostante il loro cinico impegno lo spread non è schizzato perchè gli investitori tutto questo lo sanno». Così Luigi Di Maio sul blog delle stelle facendo riferimento anche alla manovra.



«La perfetta manovra maldestra» «Sull'euro una partita pericolosa» (Corriere), «Mattarella, primo stop al governo» «I diritti dopo di noi» (Repubblica), «La classe media dimenticata» (La Stampa), «La tassa di cittadinanza» (Il Giornale). Tutti i giornali di partito - scrive Di Maio sul blog - hanno dichiarato guerra alla Manovra del Popolo perché fissa il deficit per il prossimo anno al 2,4%.



Il Pd nel 2014 ha fissato il deficit al 3%, nel 2015 al 2,6%, nel 2016 al 2,5%, nel 2017 al 2,4% e l'anno scorso al 2%. Nessuno ha mai fiatato nonostante questo deficit non sia servito a nulla perché i governi del Pd non hanno fatto deficit per i cittadini, ma per i loro interessi e mancette elettorali«. Per il leader 5S, si sa »bene come hanno impiegato i nostri soldi. Opere inutili mai realizzate.



Air Force Renzi. 7 miliardi alle banche. Banca Etruria. F35. Pensioni d'oro. Superconsulenze. E così via. Per i piccoli imprenditori, per i 6 milioni di poveri, per i pensionati normali, per le famiglie, per la sanità, per i risparmiatori: niente, anzi solo tagli. Infatti in questi anni il debito pubblico è aumentato e la ricchezza degli italiani è diminuita.



E ora questi vogliono venire a dire a noi e a tutti gli italiani come bisogna spendere i soldi? Ma per piacere! 'cca nisciun è fesso! L'accanimento dei partiti - conclude - è dovuto al fatto che con la Manovra del Popolo sarà evidente che i soldi per far stare meglio gli italiani c'erano e ci sono sempre stati. Bastava non usarli come hanno fatto loro«.

