Di Battista: «M5S debole come l'Udeur, buono per la gestione di poltrone e carriere»

«M5S debole come l'Udeur, buono per la gestione di poltrone e carriere». Alessandro Di Battista lo sottolinea in una anticipazione dell'intervista che andrà in onda questa sera su Piazzapulita, su La7, e pubblicata sul profilo twitter del programma: «Così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del M5S e si diventerà un partito più come l'Udeur buono forse più per la gestione di poltrone e di carriere. Non è quello per il quale ho combattuto».

