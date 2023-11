Pacchetto sicurezza, dalle norme anti-borseggiatrici al terrorismo, fino alle truffe agli anziani: cosa cambia con le nuove misure

Procedure lampo per liberare gli immobili occupati abusivamente, stretta sulle truffe agli anziani. Misure contro il borseggio e anti-accattonaggio dei minori. E ancora, maggiori tutele per le Forze dell'ordine e un nuovo reato contro le rivolte in carcere e il terrorismo. Sono queste i provvedimenti contenuti nel pacchetto sicurezza approvato ieri in cdm. La premier Giorgia Meloni alla fine si è detta «orgogliosa» delle misure approvate: «Senza sicurezza non c'è libertà, non c'è protezione sociale, non c'è crescita economica».

Stretta su borseggiatrici e accattonaggio

Previsto il rinvio dell'esecuzione della pena per le donne condannate in stato di gravidanza o madri di figli fino a tre anni. Fino ad adesso era obbligatorio, mentre ora il giudice potrà escluderlo se vi sia un pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori reati. La pena potrà essere scontata presso gli istituti a custodia attenuata per detenute madri. Rimane in ogni caso il divieto del carcere per le donne incinte e le madri dei bambini fino a un anno di età. Nella sua valutazione il giudice potrà considerare, ad esempio, la recidiva. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha spiegato che la volontà era quella di contrastare le «borseggiatrici» su mezzi pubblici o nelle stazioni: cioè «il fenomeno dell'uso della condizione di maternità come esimente in caso di commissione di reato». Ma non è l'unica novità. Il questore potrà infatti vietare l'accesso a metro, stazioni e porti per chi commette reati in questi posti. E ancora arriva una norma per contrastare l'accattonaggio dei minori. Alle leggi già in vigore contro chi organizza queste attività se ne aggiunge un'altra per punire chi induce all'accattonaggio un minore di 16 anni invece di mandarlo a scuola o lo costringe con la violenza o la minaccia.

Norme contro le rivolte in carcere

Arriva poi un reato contro chi organizza (pena da 2 a 8 anni) o partecipa (da 1 a 5 anni) a una rivolta in carcere con atti di violenza, minaccia o con altre condotte pericolose. Fino a 10 anni, invece, nel caso di uso

di armi. La norma viene estesa anche ai centri di accoglienza per i migranti (da 2 a 6 anni).

Piantedosi ha spiegato che le strutture sono spesso state teatro di incendi e di atti che hanno messo a rischio l'incolumità delle stesse persone trattenute.

Misure anti-terrorismo

Dopo i molti casi in Europa (l'ultimo a Bruxelles) arriva anche una stretta contro il terrorismo. Chi verrà trovato in possesso di «materiale con finalità di terrorismo» sarà punito con la detenzione fino a 6 anni; carcere fino a 4 anni invece per chi distribuisce, diffonde o pubblicizza materiale con istruzioni per la preparazione e l'utilizzo di

materie esplodenti, al fine di attentare all'incolumità pubblica.

Occupazioni e truffe

Contrasto alle occupazioni abusive: carcere fino a 7 anni per chi occupa con violenza o minacce un immobile altrui. Per rendere più efficace la norma si stabilisce la non punibilità per l'occupante che

collabora all'accertamento dei fatti e rilascia volontariamente l'immobile. Arriva un procedimento, molto veloce, per ottenere la liberazione dell'immobile e la sua restituzione al legittimo proprietario. Nei casi urgenti (per esempio quando il legittimo proprietario non abbia altri alloggi) lo "sgombero" potrà essere effettuato direttamente dalle forze di polizia (mentre la convalida giudiziaria avverrebbe solo successivamente). Di fronte ai casi (purtroppo sempre più frequenti) di truffe agli anziani, soprattutto nelle grandi città, arriva un aumento della pena 6 anni e la possibilità di procedere all'arresto in flagranza.

Porto d'armi privato

Gli agenti di pubblica sicurezza (già autorizzati al porto d'armi per servizio) potranno detenere un'altra arma da fuoco privata senza ulteriore licenza. Il senso, hanno spiegato da Palazzo Chigi, è consentire agli agenti di avere fuori dal servizio un'arma più leggera al posto di quella d'ordinanza, di solito molto più pesante.

Blocchi stradali

Di fronte al recente boom di blocchi stradali (utilizzati come mezzo di protesta) viene introdotta una sanzione amministrativa per chi (usando il proprio corpo) impedisce la circolazione su una strada. Fatto che diventa un vero e proprio reato nei casi più gravi, come per la presenza di più persone o quando la manifestazione è promossa e organizzata preventivamente.