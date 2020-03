Coronavirus, Salvini: «Pieni poteri a Orban, una scelta democratica». Il Pd: «Inaccettabile»

Poteri speciali a Orban: per Salvini sono una scelta democratica. «Poteri speciali a Orban per combattere con forza il virus? Saluto con rispetto la libera scelta del parlamento ungherese (137 voti a favore e 53 contro), eletto democraticamente dai cittadini. Buon lavoro all'amico Victor Orban e buona fortuna a tutto il popolo di Ungheria in questi momenti difficili per tutti». Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini.

Ma sono tante le reazioni allarmate per la scelta dell'Ungheria. Se Orban non cambia idea, l'Ungheria fuori dall'Europa, dice Renzi. «Sogno da anni gli Stati Uniti d'Europa. Ma proprio per questo ho il diritto, e il dovere, di dire che dopo quello che ha fatto Orban oggi l'Unione Europea deve battere un colpo e fargli cambiare idea. O, più semplicemente, cacciare l'Ungheria dall'Unione». Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.

Il Parlamento ungherese ha votato una legge che attribuisce a Orban la facoltà di governare, senza limitazione di tempo, sulla base di decreti, chiudere il Parlamento, cambiare o sospendere leggi esistenti e ha la facoltà di bloccare le elezioni. Spetta a lui determinare quando finirà lo stato di emergenza. Inoltre, chi diramerà «false notizie» rischierà da 1 a 5 anni di carcere. Hanno votato a favore i deputati di Fidesz ed alcuni dell'estrema destra.



Sogno da anni gli Stati Uniti d'Europa. Ma proprio per questo ho il diritto, e il dovere, di dire che dopo quello che ha fatto Orban oggi l'Unione Europea DEVE battere un colpo e fargli cambiare idea. O, più semplicemente, cacciare l'Ungheria dall'Unione. — Matteo Renzi (@matteorenzi) March 30, 2020

La condanna. «Sempre piú urgente che l'Unione europea attivi ogni forma di pressione su Ungheria: paese membro che da oggi - e a tempo illimitato - cessa formalmente di essere una democrazia parlamentare. L'epidemia si combatte anche tutelando le istituzioni e le garanzie democratiche», scrive su twitter il deputato Pd della commissione Esteri di Montecitorio, Andrea Romano, dopo che il Parlamento ungherese ha attribuito al premier nazionalista Orban pieni poteri per affrontare il coronavirus. Coronavirus, diretta: l'Ungheria dà pieni poteri a Orban. Ira opposizioni Russia, Cina, Ue: così il virus sta cambiando la geopolitica italiana Polonia, parla l'ambasciatrice Anders: «Basta fake news, siamo amici dell'Italia» «Orban ha trasformato ufficialmente l'Ungheria in un regime autoritario. Con la decisione di oggi l'Ungheria fuoriesce anche formalmente dal sistema democratico, dopo avere adottato in precedenza atti contro le minoranze, la libertà di stampa e i diritti umani». Lo afferma Carmelo Palma della direzione di Più Europa. Pd. Il vicesegretario Pd Andrea Orlando commenta:

Il virus ha fatto ammalare anche la democrazia nel nostro continente. Ciò che sta avvenendo in queste ore in Ungheria è inaccettabile. L'Europa deve far tornare indietro Orban, Un regime autoritario non può far parte dell'Unione». M5S. «E mentre l'Europa tentenna, l'Ungheria viaggia verso la dittatura con la scusa del Coronavirus: pieni poteri a Orban e possibilità di chiusura del Parlamento. L'Ue sanzioni pesantemente chi abolisce la democrazia e salvi se stessa: i diritti fondamentali non possono venir meno». Lo scrive su Twitter il presidente della commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli, deputato M5S La lettera. Nell'affrontare l'emergenza del coronavirus l'Ungheria non può adottare misure che vanno contro la propria costituzione, gli standard internazionali e l'essenza dei principi democratici. Questo è il messaggio contenuto nella lettera inviata nei giorni scorsi dal segretario generale del Consiglio d'Europa, Marija Pejcinovic Buric, al premier magiaro Viktor Orban. «Uno stato d'emergenza indefinito e senza alcun controllo non può garantire che saranno rispettati i principi democratici e che le misure che restringeranno i diritti umani fondamentali siano strettamente proporzionati alla minaccia per cui sono state attuate» scrive il segretario generale che sta seguendo la «situazione in Ungheria con grande attenzione». I verdi al Pe.

Questa è una svolta pericolosa rispetto agli standard democratici e dà carta bianca» al premier ungherese. Così in un tweet il gruppo dei Verdi al Parlamento Ue. «Chiediamo alla Commissione e ai Paesi dell'Ue di essere vigili e garantire che i valori dell'Unione siano rispettati durante la crisi del Coronavirus», concludono i Verdi al Pe. Amnesty. In Ungheria è stato istituito «uno stato di emergenza indefinito e incontrollato» che concede a Viktor Orban e al suo governo «carta bianca per limitare i diritti civili» denuncia il direttore dell'ufficio locale di Amnesty International, David Vig. «Non è questo il modo per affrontare la crisi reale della pandemia» di Covid-19, ha aggiunto Vig.

Ultimo aggiornamento: 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA