Coprifuoco, Salvini: «È un danno alla salute, entro 10 giorni tutti al lavoro senza limiti»

Come al solito Matteo Salvini non usa giri di parole. «Se i numeri continueranno a essere positivi entro il 10, non entro metà maggio, ci auguriamo che la gente possa tornare a lavorare tutta senza limiti di orario, il coprifuoco, con questo meteo, è un danno alla salute».

Così il leader della Lega, parlando in conferenza stampa alla Camera delle proposte della Lega per l'agricoltura. «Italia merita riaperture con eliminazione del coprifuoco».

«Presenteremo progetto di legge per la Lega, articolo per articolo. Il gender non c'entra con l'agricoltura, ne parleremo entro domani», dice poi sul tema del ddl Zan. «Sono pronto a un confronto con Fedez, con telecamere o meno, per parlare di futuro, di diritti, di arte, di musica, sul suo attico, in autogrill. Per il momento non c'è alcuna risposta. Tuttavia le emergenze dell'Italia sono altre, penso alla ragazza morta ieri in fabbrica».

