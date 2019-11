Fake news, politica ai ripari: M5S pensa a un suo social

di Simone Canettieri

La stretta di Twitter - stop agli spot politici a pagamento - è una svolta «etica», con riflessi economici, che però rimbalza in Italia senza particolari scossoni. E non solo perché Facebook continua a rimanere dall’altra parte del fiume sui contenuti politici a pagamento. Le frontiere sono altre, tante e forse troppe per veicolare il messaggio dei leader, ma soprattutto per costruire e arricchire granai di dati. E non solo per il boom di Instagram, ma anche per il vettore di WhatsApp. Regole e strette:...