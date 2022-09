Cernobbio, Calenda: «Ripartiamo da agenda Draghi». Letta: «Da Salvini frasi irresponsabili in libertà»

Tutti i leader a confronto in un inedito esame pre-elettorale per chi si candida a guidare l'Italia dopo il 25 settembre. È il palco del Forum Ambrosetti a Cernobbio il primo a ospitarli insieme, a poco più di venti giorni dalle elezioni. Il tradizionale workshop, che riunisce il gotha della finanza e della politica, in passato è servito ai governi come termometro del consenso del mondo economico-imprenditoriale su riforme e indirizzi strategici. Sul palco con Carlo Calenda, Giuseppe Conte (in videocollegamento), Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani.

La formula è quella del 'giro di tavolo' di due ore, moderato dal direttore del Corriere della sera, Luciano Fontana. Dopo i primi test nelle piazze, sui social (con la corsa di molti a sbarcare su TikTok in questi giorni) e in appuntamenti istituzionali come il Meeting di Cl a Rimini (dove però i leader hanno avuto spazi riservati, e Conte non è stato invitato), ora le proposte e le posizioni dei partiti si misureranno con un uditorio di industriali, banchieri, finanzieri, economisti, manager e amministratori.

Pnrr e sanzioni alla Russia, Meloni si smarca da Salvini: in arrivo messaggi su atlantismo e dialogo con la Ue

La diretta

Ore 12.58 - «Il metodo Draghi è emergenziale, non si può governare un Paese senza confronto e dialettica politica. Le elezioni, lo dico per gli orfani di Draghi, ci sarebbero comunque state dopo 5 mesi aggiuntivi». Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, al Forum Ambrosetti di Cernobbio. «Qualcuno dovrebbe parlare con il diretto interessato per capire se è disponibile a continuare - ha aggiunto Conte - sennò stiamo parlando del nulla». Ad ogni modo «non ho detto che l'agenda Draghi è pericolosa - ha spiegato - ma che si parla di un'agenda che ancora non vedo scritta e non vedo una prospettiva futura di intervento»

Ore 12.50 - «Dubito che l'abbandono dei programmi di acquisto di asset da parte della Bce e l'aumento dei tassi di interesse siano la strada migliore per combattere l'inflazione, una tassa occulta che penalizza le famiglie, soprattutto le più povere. L'austerità non ci ha fatto crescere». Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo in videocollegamento al forum Ambrosetti di Cernobbio.

Ore 12.37 - «Non ho problemi a candidarmi alla guida del Paese, ma Draghi è più bravo. Non è una competizione, dobbiamo cercare di tenercelo». Così il leader di Azione Carlo Calenda al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Far tornare Draghi «può succedere se prendiamo molti voti - ha concluso - se fossi in lui starei già su una navetta per Marte. Ma che sia lui o meno non si può perdere il modo in cui si è lavorato».

Ore 12.32 - Da Matteo Salvini arrivano «frasi in libertà in campagna elettorale che rischiano di provocare un danno pesantissimo all'Italia, alla nostra affidabilità e al nostro ruolo in Europa»: lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, arrivando al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Secondo Letta «è irresponsabile questo modo di fare campagna elettorale sulla pelle dell'affidabilità del Paese».

Live da #Cernobbio2022 il confronto tra leader politici. Segui la diretta https://t.co/woCZkeE8qP pic.twitter.com/iGbuAAd4O2 — The European House - Ambrosetti (@Ambrosetti_) September 4, 2022

Ore 12.00 - «Non vogliamo tornare al via, ricominciando con vecchi schemi e promesse non realizzate. Quindi ripartiamo dal metodo e all'agenda di Draghi». Lo ha affermato il leader di Azione, Carlo Calenda, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. «Draghi è caduto perchè ha detto con nettezza dei 'nò e dei 'si»«, ha aggiunto Calenda ricordando che nel nostro Paese »il problema è sempre il conflitto ideologico«.

Ore 11.45 - «Ho deciso di fare questo mestiere ancora per due mesi e poi magari tornare a fare il mio vecchio mestiere di professore». Lo ha detto oggi il ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in conclusione del suo intervento al forum di Cernobbio. «Il mio spirito di volontà è quello di continuare a dare una mano al mio Paese anche senza essere in Parlamento - ha aggiunto Brunetta, visibilmente commosso -. È stata una decisione non facile e dolorosa, però penso sia foriera di cose buone». «Le elezioni sono il momento della verità in cui il Paese decide da chi vuole essere governato: questa è la cosa più bella, lo ripeto, e i momenti di verità sono anche quelli in cui si prende decisioni rispetto alla propria vita e al proprio futuro», ha concluso Brunetta

Ore 11:44 - «Le parole di Salvini di ieri sono chiarissime e ci indicano la strada che prenderà l'Italia se vincesse la destra. Se vincesse la destra il 25 settembre sera brinderebbe in primo luogo Putin, poi Orban e poi Trump». Lo ha detto Enrico Letta in collegamento intervenendo alla presentazione dei candidati di più Europa e a Roma.

Ore 11.37 - «E quindi, cosa sostiene? Che è l'Europa che ha invaso l'Ucraina?»: Carlo Calenda commenta così al Forum Ambrosetti di Cernobbio le parole di Matteo Salvini, il segretario della Lega secondo cui la colpa della crisi è delle sanzioni alla Russia. «Io mi ricordo Salvini - ha aggiunto - quando diceva no alle trivelle e lo ricordo oggi quando dice sì alle trivelle. Ne abbiamo viste talmente tante che non credo valga nemmeno la pena parlarne».

Ore 11.16 - «Quella di Salvini é un'opinione e se ne può discutere. Io credo che le sanzioni siano inevitabili e che dobbiamo continuare a infliggerle». Così il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, arrivando al Forum Ambrosetti di Cernobbio. «Qualsiasi scelta di modifica della posizione - ha concluso - non può che essere presa a livello europeo e di Nato».

Ore 11.14 - «Noi ci preoccupiamo quando sentiamo parlare di rinegoziazione del Pnrr, perchè significa sostanzialmente bloccarlo, bloccare opere, cantieri, progettazioni che noi abbiamo già avviato. Significa bloccare un piano che rappresenta un progetto per ricostruire la nostra economia nazionale che ci aiuterà a favorire la crescita stabile nel medio e lungo periodo e che ha avviato un'opera importante di ricucitura dei divari». Lo ha detto il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, intervenendo dal palco di Cernobbio dove è in corso il Forum Ambrosetti.