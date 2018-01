Centrodestra, accordo fatto tra Berlusconi, Salvini e i centristi di Cesa e Fitto

di Marco Conti

ROMA - «Siamo vicini all'accordo risolvendo positivamente i nodi tra Udc -Noi con l'Italia e gli altri membri della coalizione del centrodestra. Siamo in dirittura d'arrivo». Lorenzo Cesa e Raffaele Fitto, dopo un nottata trascorsa a discutere di collegi, annunciano che l’intesa con Berlusconi, Salvini e Meloni è a portata di mano.Lo scontro su chi dei tre partiti avrebbe dovuto cedere collegi alla quarta gamba, si sarebbe risolto suddividendo l’onere. Il problema sarà sapere dove saranno la ventina di collegi in tutto. Un conto è avere un posto al Nord, magari in. Veneto o Lombardia, un conto al Sud o nelle regioni centrali.Ancora non definita la candidatura del centrodestra nel Lazio dove restano in pole position i nome di Maurizio Gasparri e Fabio,Rampelli.