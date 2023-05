Caro affitti, Valditara: «Problema delle città governate dal centrosinistra». È scontro con Schlein

Il problema del caro affitti diventa nazionale e interviene anche il ministro dell'Istruzione Valditara, attaccando la sinistra. «Io credo che il problema del caro affitti è grave ma tocca le città governate dal centrosinistra, evidenzio come nelle città dove ci sono gli accampamenti degli studenti non sono state attivate dalle giunte comunali politiche a favore dei giovani e degli studenti per offrire loro un panorama abitativo decoroso», spiega a Sky TG24.

Caro affitti, la replica di Schlein

«Siamo vicini alle studentesse e agli studenti che stanno protestando contro il caro affitti. È diventato impossibile per loro trovare una casa e questo incide sul diritto allo studio che è fondamentale nel nostro Paese»: lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein a Umbertide per un'iniziativa a sostegno del candidato sindaco Sauro Anniboletti. «Il Pd - ha detto ancora la segretaria - continuerà a spingere per convincere il governo a tornare indietro sull'errore madornale che ha fatto cancellando il fondo per gli affitti, 330 milioni di euro».