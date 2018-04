Berlusconi show al Quirinale: cede la scena a Salvini ma poi lancia un fendente contro Di Maio /Guarda il video

di Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' una scenetta gustosa, che dice tutto sui rapporti tra Berlusconi e Salvini. I due, con la Meloni, escono dallo studio di Mattarella al Quirinale. E offrono un "panino". Ovvero: breve presentazione di Silvio, per companatico la lettura del comunicato comune fa parte di Matteo ("Siamo d'accordo che la Lega indica il nome del premier") e poi il vero show. Di nuovo Silvio a chiudere il "panino". Fa il gesto agli altri due di avviarsi tutti insieme verso l'uscita, di colpo lui si blocca mentre Salvini e Meloni ("Giorgia, vai, vai..") si avviano verso l'uscita, ed ecco il colpaccio comunicativo, rivolto ai giornalisti."Mi raccomando - dice Berlusconi - sappiate distinguete tra chi e democratico e chi non conosce l'ABC della democrazia". Un fendente contro Di Maio e contro i niet grillini alla presenza di Forza Italia nel governo, se si farà. StraSilvio. Aveva ceduto la scena a Salvini, e invece no. È lui a chiudere il sipario. E sempre lui, mentre l'alleato-rivale leggeva il comunicato, scandiva con le mani e con le braccia il ritmo del discorso, con le dita enumerava i vari punti che Salvini stava illustrando. E i riflettori riflettevano soprattutto l'ennesimo show del vero mattatore.