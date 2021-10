Mandare al Colle il Cavaliere è il progetto di Salvini e Meloni e non si tratta soltanto di un modo - come dicono i detrattori di questa operazione - di illudere l’anziano patriarca e di trattenerlo tramite questa lusinga nel recinto del centrodestra filo sovranista che sta stretto a Berlusconi. Silvio for president sarebbe, se riesce, il colpaccio di Salvini e Meloni che dicono/ “L’Italia così avrà finalmente un capo dello stato non di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati