Berlusconi: «Fi indispensabile come 25 anni fa»

Berlusconi a Toti: abbiamo finito la pazienza. «Siamo un partito che s'è sempre rinnovato ma continuano a darci del vecchio. Storie tutti infondate, anche se qualcuno che s'è assunto la responsabilità del governo regionale continua a insistere in questa direzione. Abbiamo avuto pazienza sino adesso. Credo che sia il momento di far finire questa pazienza». Lo afferma il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, concludendo i lavori dell'assemblea degli eletti azzurri, riferendosi implicitamente al dissenso di Giovanni Toti.



Toti: continuiamo a dire va tutto bene. «Continuiamo a dire che va bene tutto così», «che chi dice qualcosa di diverso semplicemente vuole contestare» Così il presidente Liguria Giovanni Toti replica alle critiche sull'assenza all'assemblea di Fi e a Berlusconi. Non si parla, segnala in una diretta Facebook, «del perché abbiamo perso tanti voti», «i 5 stelle sono al Governo», o «perché la Lega prende 4 volte i nostri voti, come se chi sale su un palco e parla» «non avesse una responsabilità, qualcosa da farsi giustificare» o «se ci riesce da proporre per cambiare».

. Resta il logo storico azzurro con la scritta Forza Italia in primo piano sul tricolore, con sopra il nome del leader («Berlusconi»). Non c'è quindi alcun riferimento né a Altra Italia né al vecchio scudo crociato della Balena bianca. Ma soprattutto non c'è alcun richiamo al Partito popolare europeo (Ppe), come previsto in un primo momento. La novità è la dicitura 'Per cambiare l'Europà inserita in basso. Questo restyling grafico è stato scelto per la cosiddetta lista unitaria dei moderati che correrà in occasione del voto del 26 maggio.