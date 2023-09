Berlusconi Day domani a Paestum: da Al Bano a Katia Ricciarelli, tutti gli ospiti. Ma c'è l'incognita Marta Fascina

Forza Italia lancia la tre giorni di Paestum. E domani, quando il Cavaliere avrebbe compiuto 87 anni, sarà dedicato «al ricordo di Silvio Berlusconi» ha detto il segretario azzurro Antonio Tajani, aggiungendo che «non sarà un ricordo nostalgico» ma «di Berlusconi che guarda al futuro, che invita il popolo di Forza Italia ad andare avanti a fare politica ed essere protagonista dell'azione di governo».

Una festa a tutti gli effetti, insomma, per la quale in questi mesi sono stati raccolti anche contributi (come foto e cimeli) dei cittadini. E lo stesso Cavaliere "ci sarà" sotto forma di avatar, ossia un ologramma proiettato all'ingresso dell'hotel della kermesse.

Sondaggi politici, Salvini torna sopra il 10%. Stabili FdI (28,7%) e Pd 19,8%, guadagna terreno Forza Italia

Le polemiche

Al Berlusconi Day sono tanti gli ospiti attesi, anche fuori dal mondo politico, come Giancarlo Giannini. Una questione sulla quale Tajani ha voluto puntualizzare: «La sinistra ha fatto polemica perché Giannini, un grande attore, leggerà il discorso che Berlusconi pronunciò al Senato degli Stati Uniti, un grande riconoscimento a uno statista. Ma noi abbiamo il dovere di far conoscere agli italiani e ricordare quello che Berlusconi ha fatto». Al Bano e Katia Ricciarelli parleranno invece del rapporto tra il Cavaliere e la musica.

Migranti, Piantedosi: «Gli under 18 resteranno nei centri fino a novanta giorni»

Gli altri ospiti

E ancora ci sarà Adriano Galliani (in corsa a Monza nel seggio che fu proprio di Berlusconi) che racconterà gli anni da dirigente del Milan, giornalisti come Toni Capuozzo, Augusto Minzolini, Paolo Del Debbio e personalità del mondo economico come l'ad di Enel Flavio Cattaneo e Stefano Pontecorvo (ex ambasciatore in Afghanistan e ora presidente di Leonardo). Il ricordo degli anni con il Cavaliere sarà invece affidato alla ministra Maria Elisabetta Casellati (prima donna alla presidenza del Senato), Rita Dalla Chiesa e Stefania Craxi, oltre al presidente della Fondazione Mezzogiorno Antonio D'Amato.

Marta Fascina tornerà in Parlamento? Assente per il 99% delle votazioni: cosa potrebbe fare in Forza Italia

L'incognita Fascina

«Se la famiglia Berlusconi vorrà dare un contributo saremo molto lieti di riceverlo», ha dichiarato ancora Tajani che, sulla eventuale presenza di Fascina, si è limitato a dire: «Sarà lei a decidere se venire, la aspettiamo a braccia aperte». Possibile una telefonata di Marina, mentre salvo sorprese non ci sarà la quasi-moglie di Berlusconi che, anche a Gaeta (dove a inizio settembre si è tenuta la festa dei giovani azzurri), si era limitata a inviare un messaggio. Nel frattempo, però, sono arrivate le parole del solitamente misurato Paolo Berlusconi che, con garbo, l'ha invitata a tornare in Parlamento.

Tajani: Africa è una priorità per gli interessi nazionali e gli equilibri globali