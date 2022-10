Totoministri, Mentana "sbircia" gli appunti di Berlusconi: «Tajani agli Esteri, Gasparri e tre alternative per Ronzulli»

La trattativa nella coalizione di centrodestra per l'assegnazione di cariche e ministeri prosegue fra alti e bassi. È di oggi la notizia del disappunto di Forza Italia per l'elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato. Ma quali sono i "desiderata" di Silvio Berlusconi? Un indizio arriva da Palazzo Madama, dove il Cav ha portato degli appunti su ci sarebbero scritti i nomi dei ministri (proposti) in quota Forza Italia. A sbirciare la cartellina di Berlusconi è stato Enrico Mentana, che nel corso di Tg La7 ha mostrato una fotografia ingrandita dei documenti, da cui è possibile scorgere qualche nome.

Berlusconi, i ministri proposti da Forza Italia

Questo il resoconto del giornalista, dopo aver attentamente analizzato lo scatto: Antonio Tajani ministro degli Esteri, Maria Elisabetta Casellati alla Giustizia, Anna Maria Bernini per l'Università, Maurizio Gasparri ministro della Pubblica Amministrazione. La lista indicherebbe inoltre un «altro ministero» per Alessandro Cattaneo, ex sindaco di Pavia, oppure, in alternativa, il dicastero di Ambiente e Transizione Ecologica.

Diverse le proposte relative a Licia Ronzulli. La prima: ministro per le Politiche Europee. Seguono tutta una seria di alternative: ministero del Turismo o quello dedicato ai Rapporti con il Parlamento.

L'ultima indicazione riportata da Mentana invece riguarda Alberto Baracchini - attuale presidente commissione parlamentare per la vigilanza sulla Rai - proposto come sottosegretario alla presidenza del Consiglio con la delega per l'editoria. Il direttore del tg di La7 specifica, infine, che questi sarebbero solo i "desiderata" di Berlusconi in fase di trattativa e che, naturalmente, non chiede di ottenere tutti questi ministeri.