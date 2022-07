Garante contro capo politico 10 a zero. Alla fine ha vinto Beppe Grillo che ha ristabilito una regola, anzi la regola. Quella dei due mandati per tutti gli eletti del Movimento 5 stelle. Due mandati e poi stop, a casa, si torna a fare la vita che si faceva fuori dal palazzo. Eppure Giuseppe Conte, il presidente del Movimento 5 stelle, le aveva provate tutte per convincere Grillo a distribuire delle deroghe mirate ad alcuni big come Roberto Fico e Paola Taverna. Salta la candidatura anche per Virginia Raggi, ex sindaca di Roma. Il suo è un caso particolare, ovvero «il combinato disposto del mandato che non si conta per i consiglieri comunali di opposizione e il passaggio da un ruolo ad un altro inaugurato per Giancarlo Cancelleri», che ha lasciato la Regione Sicilia per andare a fare il sottosegretario, deroga voluta per lui dall'ex capo politico Luigi Di Maio tra mille polemiche. Raggi, infatti, siede in Campidoglio -forte di tre mandati alle spalle- per correre alle elezioni politiche dovrebbe lasciare il suo posto. Ma l'ex prima cittadina, cara a Beppe Grillo, resterebbe fuori dalle prossime politiche. Ne è certo Lorenzo Borré, il legale che ha guidato tutte le cause contro i vertici del M5S, spuntandola il più delle volte. «Il "lodo Cancelleri" - dice - non fa giurisprudenza, perché ha lasciato per un mandato non elettivo, è stato nominato», come Giuseppe Conte nel ruolo di premier, per intenderci. Quanto ai due mandati, «Raggi ne ha fatti già tre - spiega Borré - se prendiamo per buono il "mandato zero" votato nel luglio 2020 siamo a due mandati per l'ex sindaca». Dunque gameover. Non solo. «La consultazione che sancì il cosiddetto mandato zero - dice ancora Borré all'Adnkronos - non è mai stato recepito dal codice etico, quindi, di fatto, prevale la cogenza del codice etico che preclude di candidarsi in Parlamento a chi ha rivestito due o più mandati da consigliere comunale. Questo vale tanto più per Raggi, che ha rivestito il ruolo di sindaco. Ricordiamo infatti che la regola del doppio mandato fu voluta da Grillo e Casaleggio proprio per evitare concentrazioni di potere».

Ci sono state diverse telefonate tra ieri e stamattina. Ed è stato Conte ad annunciare ai parlamentari arrivati a fine corsa che saltavano e che non sarebbero stati ricandidati. «Mi spiace, io ce l'ho messa tutta: Grillo è stato davvero irremovibile», le sue parole riportate da alcuni veterani all'Adnkronos. Quando è arrivata la fuga di notizie stamattina, l'ex premier si è indisposto, perché l'elenco di chiamate da fare era ancora lungo, e molti "silurati" lo hanno scoperto scorrendo i siti di informazione.

«Dovete restare al nostro fianco - l'appello che ha rivolto loro -, faremo bene e ci sarà posto per tutti». L'ex premier, in telefonate non certo semplici, ha stimato un risultato elettorale ben al di sopra dei sondaggi, «vedrai staremo almeno al 15%». Da qui, la richiesta per un impegno in campagna elettorale anche da parte di chi è rimasto a bocca asciutta. Una richiesta che non tutti hanno preso benissimo. «Sono un grillino della prima ora, stavo per far partire il vecchio "vaffa" del M5S della prima ora...», confida uno dei più amareggiati.

Non solo stop alla Camera e al Senato. Per i "veterani" del M5S salta anche la possibilità di candidarsi nelle Regioni o in Europa e viceversa. Finisce dunque a prescindere la corsa per chi ha due mandati alle spalle: dunque nessun piano B, con un seggio a Bruxelles o nei Consigli regionali. A quanto apprende l'Adnkronos, infatti, il no alla deroga dei due mandati è a 360 gradi, non ammette alcuna eccezione. Era stato lo stesso Beppe Grillo nei mesi scorsi a lasciare aperto uno spiraglio, con poche righe in un post sul suo blog ma anche parlando con i vecchi volti del M5S: «Bèlin, guadagnate anche di più...», aveva scherzato con più d'uno. In realtà, fonti vicine al garante assicurano all'Adnkronos che il principio della rotazione non lo aveva mai davvero convinto. Il suo no alla deroga della regola al tetto dei due mandati è stato, in questi giorni, fermo e totale. Grillo, raccontano, ha tenuto il punto con il leader Giuseppe Conte, che voleva quanto meno garantire alcuni fedelissimi, ma anche con gli stessi big del Movimento, non lasciandosi mai convincere dalle loro ragioni. Telefonate infinite che hanno portato a un nulla di fatto. Il no alla deroga arriverà in una nota ufficiale che verrà diffusa nelle prossime ore e in cui verrà rimarcata la volontà di tenere dentro tutti i 'veteranì nel progetto M5S.

Oltre duemila, in poco più di mezz'ora, i commenti arrivati al post in cui il leader del Movimento, Giuseppe Conte, annuncia che la regola cara a Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio non si tocca. Ma a commento non ci sono solo gli «chapeau», che pur non mancano: piovono anche critiche, solitamente merce rara sui social dell'ex premier. Nel mirino c'è soprattutto Grillo, per molti follower di Conte l'artefice di quello che in tanti etichettano come un «suicidio politico». «Una squadra che manda via i suoi campioni è un pò come quello che per far dispetto alla moglie si è tagliato il pipino» - tra i tanti commenti contro - «altra mossa sbagliata di Grillo, soprattutto in questo periodo storico»; «Grillo out. Sarebbe ora che andasse via anche lui..sta facendo più danni che benefici»; «Io mi chiedo come può una personalità come Lei farsi manovrare da Grillo! Vi state autodistruggendo!! Molla Grillo!». Le parole che ricorrono di più sono «errore», «suicidio», «delusione». In molti, poi, chiedono perché non sia stata interpellata la base, una possibilità che, a quanto risulta all'Adnkronos, è stata osteggiata da Grillo in persona.

