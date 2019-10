Longoni, l'ad dimissionario: «Mai riusciti a parlare con Raggi: tra 15 giorni rischio tracollo»

di Francesco Pacifico

«Io e gli altri ex membri del Cda l'abbiamo cercata una settimana fa per chiederle un incontro. Dalla sua segreteria ci hanno risposto che ci avrebbero contattato. Non l'hanno fatto».«Tra quindici giorni la città avrà grossissimi problemi. Io non uso il termine emergenza, ma con la fine dell'ordinanza regionale che dispone il trattamento obbligatorio dei rifiuti della città - e che finora non è stata rispettata - ci ritroveremo a patire ancora di più la carenza di impianti dove lavorare e depositare i rifiuti e le difficoltà di Ama di trasferire l'indifferenziato».«Noi siamo rimasti in carica per tre mesi e ieri mattina il direttore operativo, Massimo Ranieri, pur sapendo che due ore dopo si sarebbe dimesso, ha incontrato i vertici di Hera per chiedere loro di prendere i rifiuti di Roma nei loro inceneritori in Emilia-Romagna. Perché tutti gli impianti del Lazio ci hanno risposto di no. E Ranieri l'ha fatto soltanto per spirito di servizio».«Noi volevamo anche resistere, ma ci siamo dimessi quando non abbiamo avuto più la fiducia del socio. Ama e il Comune sono la stessa cosa. Allora che senso ha dire, come ha fatto il Campidoglio, che il denaro dato all'azienda è sottratto ai cittadini?».«Quei 18 milioni e la decisione di svalutarli o meno non sono mai stati un problema. Sono inseriti tra gli attivi di bilancio, ma contemporaneamente sono congelati e compresi anche tra le passività potenziali. In sostanza non erano soldi in più che il Comune avrebbe dovuto girarci».«È falso. Quando abbiamo avuto il mandato, abbiamo concordato che per questa posta in bilancio avremo trovato la soluzione migliore contabile, ma soltanto dopo una due diligence del Comune. Come prevede una delibera della giunta dello scorso febbraio. L'istruttoria, credo, sia ancora in corso. Allo stesso modo abbiamo detto alla giunta dall'inizio che gli impianti andavano fatti».«È inserita, per il territorio di Roma, nel piano dei rifiuti della Regione scritto in accordo con il ministero dell'Ambiente. Anche perché l'unica esistente nel Lazio, quella di Colleferro, sta per chiudere. Posso dire che in una prospettiva virtuosa, se si lavora sull'indifferenziata, nel medio e lungo termine la necessità di una discarica cessa. Ma nel breve termine Colleferro chiude e questa è l'unica strada per liberarsi dal giogo dei privati».«Un piano operativo per Roma Capitale che evita l'emergenza».«Veramente il Comune ci ha semplicemente risposto che il piano, prima di essere approvato, andava concordato con il Comune. Che è un'aberrazione etica e giuridica».