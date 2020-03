Maltempo, un'altra giornata di neve: ma da venerdì temperature in rialzo

Altra giornata di nevicate, in Italia, con questo colpa di coda invernale sorprendente. Si registra infatti neve sui passi appenninici del Mugello, localmente fino a quote collinari. Lo segnala la Protezione di Firenze, ricordando che è in corso un codice giallo per rischi neve e ghiaccio. «Le precipitazioni nevose - avverte Massimo Fratini, consigliere delegato alla Protezione civile - sono previste per l'intera giornata sulle zone appenniniche. Sono in corso interventi condotti dal personale della Viabilità della Città Metropolitana sulle strade di competenza. Si raccomanda massima attenzione alla guida e si ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali». Pure nel capoluogo toscano è caduto qualche fiocco misto ad acqua per pochi minuti, neve soprattutto sulle colline di Firenze. Già ieri si erano registrate nevicate importanti nel Senigalliese, a Farbriano, a Fermo, nell'Ascolano. Ma anche in Abruzzo, in Puglia e in Molise.

Ma da venerdì è in arrivo un rialzo delle temperature (da ieri su valori invernali in tutta Italia) che sarà più marcato nel weekend, pur con condizioni meteo che potrebbero essere ancora non ottimali domenica prossima sulle Alpi e al Nordest.

Maltempo, neve in mezza Italia. Le previsioni: sull'Italia altre 48 ore di pieno inverno



