Droga trasportata in ambulanza in piena pandemia tra Sicilia e Abruzzo: otto arresti a Messina

Ambulanze private usate per il trasporto della droga tra la Sicilia e l'Abruzzo. È uno dei particolari che emerge dall'operazione "Red Drug" della Guardia di finanza di Messina che oggi, alle prime luci dell'alba, ha portato all'arresto di 8 persone facenti parti di un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico in piena pandemia. Le indagini, dirette dalla Dda di Messina, hanno consentito di individuare tutte le fasi, dalla pianificazione dell'approvvigionamento al trasferimento, di ben tre carichi di sostanze stupefacenti, uno destinato a Pescara e due in Sicilia. In particolare, i finanzieri hanno ricostruito la consegna di un primo carico di circa 25 chilogrammi di droga destinata a Pescara a favore di un elemento di spicco del clan pescarese Spinelli di etnia rom. La partita di droga veniva procacciata dai siciliani, trasportata dai corrieri e fornita dal romano "Gianpiero". Stessa organizzazione per un secondo carico di circa 30 chili di marijuana, da far recapitare a Messina sempre su input dei narcotrafficanti siciliani.

La dinamica

In entrambi i casi, l'organizzazione, per eludere i controlli di polizia intensificati durante il lockdown, ha usato per il trasporto una ambulanza di una Onlus messinese. Proprio in quell'occasione, non avendo notizie del corriere ed ipotizzando che fosse fuggito, gli arrestati organizzavano un'azione di ritorsione nei confronti dei familiari. «Ci ammazziamo la famiglia direttamente... saliamo là e lo scotoliamo», si sente nelle intercettazioni. «Che gli sia passato per la testa che si poteva vendere quel coso e se ne scappa con i soldi... gli ammazziamo la mamma, la sorella, i figli, la moglie... che ha figli... moglie? Che ha? Gli sequestriamo la famiglia qua...». Una quindicina di giorni dopo, un terzo carico di circa 35 chilogrammi di marijuana, questa volta a bordo di un camion per il trasporto di alimenti, partiva alla volta della Sicilia. Anche in questo caso, la partita di droga veniva sequestrata allo sbarco nel porto commerciale di Tremestieri a Messina.