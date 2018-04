Morto Alfie Evans, Papa Francesco su Twitter: «Toccato dalla sua morte, Dio lo accoglie in un abbraccio»

di Emiliana Costa

Il Papa: «La scienza ha dei limiti da rispettare. Di fronte alla sofferenza serve sforzo di tutti»

I medici vogliono staccare la spina. Il papà: «Papa Francesco ci ha detto di portarlo in Vaticano»

L'appello di papà Tom a Papa Francesco: «Venga a vedere come mio figlio è ostaggio dell'ospedale»

Sono profondamente toccato dalla morte del piccolo Alfie. Oggi prego specialmente per i suoi genitori, mentre Dio Padre lo accoglie nel suo tenero abbraccio. — Papa Francesco (@Pontifex_it) 28 aprile 2018

A poche ore dalla notizia della morte del piccoloesprime il suo dolore su Twitter: «Sono profondamente toccato dalla morte del piccolo Alfie. Oggi prego specialmente per i suoi genitori, mentre Dio Padre lo accoglie nel suo tenero abbraccio».Il papà del bimbo,, aveva incontrato il pontefice la scorsa settimana e aveva riferito: «Io non capisco l'italiano ma ho capito bene che il Papa ha detto ad uno dei suoi colleghi di chiedere immediatamente asilo per Alfie. Era visibile l'emozione nei suoi occhi».I genitori del bimbo avrebbero chiesto l'intervento di Papa Francesco. Poi la morte del piccolo nella notte.