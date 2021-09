Varese, follia sulla provinciale: Mercedes “sperona” il ciclista intenzionalmente, il video choc

Una autentica follia: un video che sta facendo il giro delle chat dei ciclisti in Lombardia. E non solo. Ieri un ciclista di 48 anni è finito in ospedale dopo essere stato speronato intenzionalmente da una Mercedes sulla discesa che da Cantello va a Malnate (Varese) sulla Sp3. Le sue condizioni sono gravi anche se non si trova in pericolo di vita.

La caduta è stata ripresa da una dashcam di un veicolo che seguiva l'auto e il gruppetto di ciclisti amatoriali che stava facendo il classico giro.

Dalle immagini si nota che il ciclista durante un tratto in discesa, in gruppo con altri due amatori, è stato raggiunto e sorpassato da una Mercedes Classe C che all'improvviso lo stringe intenzionalmente verso il muro facendolo cadere rovinosamente sull'asfalto. Una caduta choc che poteva finire in tragedia. Una manovra criminale dell'automobilista che ora è ricercato dalle forze dell'ordine intervenute sul posto per i rilievi.