E' un ragazzo di 22 anni, Micheal Aaron Pang le sue iniziali, nato in Corea del Sud ma di nazionalità statunitense, il fermato per l'omicidio del commerciante di ieri a Viterbo. Il ragazzo, riconsociuto dalle telecamere della sorveglianza, non è sottoposto ad altri procedimenti penali e risulta incensurato. Aveva il domicilio in Capodimonte da un paio di mesi: qui è stato sentito - alla presenza del difensore Lilia Ladi e del collega Remigio Sicilia (di fiducia) e dell'interprete in lingua inglese - dalla pm Dottoressa Dolce. Alla presenza del comandante del Nucleo investigativo dei Carabinieri e del dirigente della Squadra mobile di Viterbo.



Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si è poi proceduto al fermo per omicidio volontario e rapina.

«Fermato il presunto assassino del commerciante di Viterbo: si tratta di uno straniero residente in un paesino della zona. Grazie a inquirenti e Forze dell'Ordine. Chi delinque, ha le ore contate. È la migliore risposta a chi cerca polemiche: io faccio parlare i fatti». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

