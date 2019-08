Video hot di una 16enne finisce su un gruppo WhatsApp: indagati tre minori

Diffamazione e divulgazione di materiale pornografico. Si muove su questa linea il Tribunale dei Minori di Napoli che, insieme alla Questura di Avellino , sta cercando di far luce su quanto accaduto in un comune dell'hinterland irpino. A dare la notizia sono alcuni organi di stampa locale. La vittima è una sedicenne del posto protagonista di unche avrebbe cominciato a diffondersi in rete e a circolare, soprattutto utilizzando i gruppi whatsapp La ragazza sarebbe stata ripresa in atteggiamenti intimi con un suo coetaneo. Ad accorgersi di tutto sono stati i genitori della sedicenne che hanno subito allertato la Questura di Avellino, facendo scattare le indagini. Tre per ora le persone intercettate, tutti coetanei della ragazza, che sarebbero i responsabili della diffusione del video . Nei prossimi giorni verranno ascoltati presso il Tribunale dei Minori di Napoli, intanto gli uomini della Questura stanno tracciando il percorso intrapreso dal video per bloccarne la diffusione.