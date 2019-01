Auto esce fuori strada: muoiono due ragazzi di 22 e 29 anni

Schianto mortale a Roma. Un'auto su via del Mare, all'altezza del chilometro 24, è uscita fuori strada. Due ragazzi sono morti e una è rimasta ferita. Le vittime sono una una 22enne, deceduta sul colpo, e un ragazzo di 29 anni che è morto in ospedale. A bordo dell'auto sembra fossero in quattro.La ferita è stata portata in ospedale in codice giallo. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo tintoretto. Ancora da chiarire le cause dell'incidente.