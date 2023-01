Valanga travolge e uccide 60enne, era tornato in montagna per salvare i suoi cani che si erano persi

Era tornato in montagna per recuperare i suoi due cani, nei giorni scorsi sorpresi dalla tormenta sulle montagne dell'Alta Valle Spluga e rimasti in quota, ed è morto travolto da una valanga. È accaduto nel primo pomeriggio presso Madesimo, in provincia di Sondrio, a circa 2000 metri.

L'uomo nella serata di sabato scorso aveva chiesto aiuto perché durante un'escursione con i suoi due husky era stato sorpreso dal maltempo e aveva perso l'orientamento. Oggi Michele Buga, 60enne originario della Romania, era voluto risalire a riprendere i due cani ma mentre li cercava è stato travolto da una slavina.

LE RICERCHE

La centrale di Areu (Agenzia regionale di emergenza e urgenza) aveva subito messo in azione il Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Madesimo, coordinato dalla comandante Alessia Guanelka, e il Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna. Nel cuore della notte fra sabato e domenica, l'uomo era riuscito a comunicare ai soccorritori di essersi messo in salvo e di avere raggiunto a piedi il fondovalle. Intanto i soccorritori avevano ritrovato i due suoi cani dai quali, tuttavia, non erano riusciti a farsi seguire sino al paese, una volta accertato che l'uomo era salvo. Michele oggi ha voluto tornare in montagna per rintracciare gli animali e riportarli a Ballabio (Lecco), ma durante le ricerche è stato travolto e ucciso da una valanga. La vittima era da lungo tempo residente nel paese della Valsassina, in provincia di Lecco. Difficoltose oggi le operazioni di recupero della sua salma.