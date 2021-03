Vaccino, giallo in Sicilia. Un militare in servizio ad Augusta (Sr), Stefano Paternò, 43 anni, originario di Corleone, ma residente a Misterbianco (Ct) è morto ieri mattina per un arresto cardiaco nella sua abitazione. Il militare il giorno precedente si era sottoposto alla prima dose del siero anti Covid Astrazeneca. Paternò era sposato ed era padre di due figli. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta.

«Dalla prima ispezione cadaverica sembra che il militare sia deceduto per un arresto cardiaco - dice il procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino - Al momento non c'è alcun rapporto causa effetto ma possiamo solo rilevare una coincidenza cronologica. Dobbiamo attendere l'esito dell'autopsia per avere un quadro più chiaro».

Dell'esame autoptico, che potrebbe avere luogo già oggi, si occupa la Procura di Catania su rogatoria. Al momento non ci sono evidenze che possano collegare il decesso alla somministrazione del vaccino.

Stefano, come si legge sui tanti messaggi lasciati sui social dai parenti e dagli amici «era un uomo sano e senza patologie pregresse». La morte di Paternò ha destato profonda commozione a Misterbianco e presso i suoi colleghi di Marina che lo ricordano sui social con affetto e lo descrivono come un uomo «dalla vita dedicata al dovere, di gran cuore, che amava il suo lavoro. Un uomo dalla profonda educazione, sempre disponibile con gli altri». Il militare sarebbe stato trovato morto nel suo letto.

Pochi giorni fa una donna in Austria era morta e un'altra è ricoverata per un'embolia polmonare dopo che avevano ricevuto due dosi di vaccino, sempre Astrazeneca. Si tratta di due infermiere. La causa del decesso è stata una trombosi, che però «non risulta essere tra gli effetti collaterali noti o tipici del vaccino», avevano fatto sapere sul sito dell'ufficio federale.

