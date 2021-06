Milano, uomo accoltellato in auto muore dopo il ricovero: fermata la moglie

Un uomo di 54 anni è stato trovato agonizzante a bordo della sua Seat Marbella con ferite da taglio a Milano. Il macabro ritrovamento si è verificato nel tardo pomeriggio, quando i carabienieri sono intervenuti in via Amantea, all'angolo con via quinto Romano, per soccorrere l'uomo. Il 54 enne è stato trasportato all'Ospedale San Carlo, dove è morto. L'ipotesi prevalente sembra puntare dritto alla moglie. Quest'ultima, che si trovava con lui in auto - alcuni testimoni hanno assistito al litigio -, è stata bloccata a circa un chilometro dal ferimento mortale. La donna presentava una ferita a una mano e aveva i vestiti macchiati di sangue ed è ora in caserma per accertamenti. La sua posizione è al vaglio dei carabinieri di Milano ma, allo stato, non sono ancora stati emessi nei suoi confronti provvedimenti cautelari.

APPROFONDIMENTI MILANO Milano, uomo accoltellato in auto muore dopo il ricovero: fermata la... L'INDAGINE Milano, peruviano ucciso al torneo di calcetto: «Accoltellato... ITALIA Milano, aggredisce passanti per strada: ucciso dalla polizia

Milano, peruviano ucciso al torneo di calcetto: «Accoltellato per una lite tra tifosi»