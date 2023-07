Ugo Criscuolo, morto per il caldo il professore della Federico II di Napoli: il noto grecista era in Sardegna

È morto il 24 luglio sera verso le 19:30, a 79 anni, Ugo Criscuolo, noto grecista dell'Università Federico II di Napoli. Come anticipato dal Corriere del Mezzogiorno, il professore era in vacanza in Sardegna da qualche giorno, precisamente a Geremeas, una spiagga del Maracalagonis a sud dell'isola.

Proprio sulla spiaggia si è sentito male mentre era steso al sole, tempestivi soccorsi del 118 che purtroppo non sono riusciti a rianimarlo.

Si tratta della terza persona morta in questi giorni in Sardegna a causa del caldo, le temperature, infatti, sono stabilmente sui 40 gradi con picchi di addirittura 48.