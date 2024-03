Un ragazzo di 29 anni, nel corso della notte a Cesano Boscone (Milano), ha accoltellato lo zio 41enne.

L'omicidio è avvenuto in via Don L. Sturzo nel Comune di Cesano Boscone (MI), al culmine di una lite per futili motivi. Il sopralluogo effettuato dal personale della Sezione Investigazioni Scentifiche del Comando Provinciale Carabinieri ha permesso di rinvenire l'arma del delitto. Il fermato è stato portato presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore.