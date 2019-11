© RIPRODUZIONE RISERVATA

a Torino di Sangro, in provincia di Chieti. Una donna di 65 anni è stata uccisa dal marito a botte e, forse, a colpi di pietra nel corso di una lite. L'uomo, Domenico Giannichi di 68 anni, è stato fermato e portato in caserma. La donna, Luisa Ciarelli, 65 anni, è stata uccisa nelle campagne di Torino di Sangro, in Abruzzo. La coppia, che tutti descrivono come unita e affiatata, era andata a fare una passeggiata quando è nato un litigio e l'uomo si è scagliato contro la moglie uccidendola a botte e pietrate. L'uccisione è avvenuta alla periferia del paese che si trova tra Vasto e Lanciano. La strada tra i boschi che porta al luogo del delitto è stata transennata. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Ortona coordinati dal maggiore Roberto Ragucci.Sotto choc il sindaco Nino Di Fonso: «Siamo sconvolti, Domenico e Luisa erano molti uniti, si volevano bene, li incontravo spesso - dice - erano in pensione e amavano passeggiare insieme. Non si capisce perché questa mattina sono usciti in auto, poi lui si sia fermato qui, forse volevano fare una passeggiata o avevano altri impegni». Il marito prima di andare in pensione lavorava in un'azienda della zona come operiao metalmeccanico. La coppia ha due figli. Al momento non è noto il motivo del litigio. Il femminicidio è avvenuto a 300 metri dalla loro abitazione, alle 9,50 di questa mattina, in un zona boscosa, in via Monte, dove la coppia amava passeggiare tutti i giorni. E dove Domenico si è fermato con l'auto, poi la discussione e le botte. L'uomo avrebbe raccolto delle pietre a terra, poi scagliate contro la moglie che non ha avuto scampo. Sul posto gli investigatori, coordinati dalla procura di Vasto, stanno svolgendo indagini.