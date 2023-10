Tunisino morto in un parcheggio a Bologna, indagato un carabiniere: la lite in un locale, le sioni, la denuncia

Un caso a Bologna. Un carabiniere è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Modena con l'accusa di morte in conseguenza di altro reato, in relazione al decesso di Taissir Sakka, tunisino 30enne, trovato la mattina del 15 ottobre in un parcheggio in via dell'Abbate.

Risponde anche di minacce e di lesioni al fratello di Sakka, che ha fatto denuncia.

«Dispiace per la morte del giovane Taissir. Allo stesso tempo preme sottolineare l'innocenza dei miei assistiti i quali hanno agito nella massima trasparenza e correttezza come confidiamo verrà dimostrato. Massima fiducia nella giustizia». Lo dice l'avvocato Cosimo Zaccaria, che insieme al collega Roberto Ricco difende tre dei sei carabinieri indagati dalla Procura.