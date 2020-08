Treno deraglia in Brianza, feriti due macchinisti e un passeggero

Incidente ferroviario in Brianza. Un treno è deragliato poco appena delle 12 di oggi, 19 agosto, a Carnate, nei pressi della stazione Carnate-Usmate. Nel deragliamento sono rimasti feriti 2 macchinisti, che secondo Areu, non dovrebbero essere gravi.

Ferito anche un passeggero che ha rotto il vetro del finestrino per uscire: secondo le prime informazioni si è allontanato. Il treno di Trenord è della linea Milano-Lecco. Più carrozze, stando alle prime informazioni, si sono rovesciate anche sulla viabilità ordinaria. Sul posto, insieme al 118, carabinieri e vigili del fuoco. Sul treno passeggeri viaggiavano solo tre persone: capotreno, macchinista e passeggero, che sono rimasti contusi nel deragliamento.

Il video di Merateonline





La ricostruzione

«Il treno 10776 è uscito dai binari in prossimità della stazione di Carnate Usmate. La circolazione è interrotta tra Monza e Carnate Usmate», si legge sul sito di Trenord dove viene data notizia del treno deragliato. Sono 3 vagoni su 7 quelli deragliati all'ingresso della stazione. Il deragliamento è avvenuto in prossimità di uno scambio. Un vagone si è appoggiato al muro esterno che costeggia i binari. Sull'incidente indaga la Polfer. I due macchinisti e il passeggero che erano a bordo del treno 10776, comunica Trenord, sono «lievemente contusi». Tre carrozze del convoglio sono deragliate su un binario tronco». «L'unico viaggiatore presente a bordo - si legge nella nota di Trenord - è rimasto lievemente contuso, medicato sul posto dagli operatori di AREU e successivamente trasportato precauzionalmente in codice verde in ospedale. Lievemente contusi anche macchinista e capotreno». Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento, conclude Trenord.

