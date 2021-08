Torino, crolla una palazzina di due piani: tre estratti vivi dalle macerie, si scava per salvare un ragazzo

Il boato poi il crollo. Poco prima delle 9 è crollata una palazzina di due piani in strada Bramafame 42, al civico 22 nella periferia di Torino nei pressi dell'Allianz Stadium. Tre persone sono state estratte vive dalle macerie e affidate ai sanitari del 118. Secondo quanto si è appreso, i vigili del fuoco sono alla ricerca di altre due persone, una già individuata, si tratterebbe di un ragazzo ancora in vita, e un'altra che potrebbe essere in un'altra zona della palazzina

L’edificio - secondo quanto riferito dai vigili del fuoco - è crollato a causa di un’esplosione. I due dispersi sono entrambi residenti nella palazzina.

I soccorsi sono in atto da parte di polizia e vigili del fuoco. L'edificio - secondo quanto riferito dai vigili del fuoco - è crollato a causa di un'esplosione. Sul posto stanno operando Squadre usar (Urban search and rescue) e squadre cinofile. Inoltre il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco sta controllando eventuali fughe di gas. Sono scattati anche gli accertamenti sulle cause del crollo.