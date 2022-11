Terrorismo, blitz in tutta Italia: 4 arrestati, appartenevano a un'associazione neonazista

Quattro persone gravemente indiziate di appartenere a un'associazione con finalità di terrorismo di matrice neonazista, suprematista e negazionista, sono state arrestate dalla DIgos, dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dal Servizio Polizia Postale e Comunicazioni nelle provincie di Napoli, Caserta e Avellino. Un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato notificato a Roma a una persona indiziata di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. In corso una trentina di perquisizioni personali domiciliari ed informatiche in tutta Italia.

Istanbul, arrestata l'autrice dell'attentato. Il ministro dell'Interno: «Addestrata dal Pkk, Usa ipocriti» Il partito curdo: «Non c'entriamo»