Terremoto, scossa 3.9 a Muccia alle 20.41 avvertita in Umbria fino a Perugia

PERUGIA - E' stata sentita fino in centro storico a Perugia, la scossa di terremoto magnitudo 3.9 registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella zona di Muccia alle 20.41 di mercoledì. Secondo quanto rilevato dagli esperti dell'Ingv, la scossa è stata rilevata a due chilometri sud ovest da Muccia (provincia di Macerata) e a una profondità di dieci chilometri.Come già accaduto per la scossa magnitudo 4.0 della notte tra martedì e mercoledì, anche quelle delle 20.41 è stata distintamente avvertita dalla popolazione in molte zone dell'Umbria, e non solo in quelle più vicine al confine con le Marche. C'è anche chi l'ha distintamente avvertita ai piani alti dei palazzi in centro a Perugia.