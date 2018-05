di Rita Recchia

Due cadaveri sono stati ritrovati in mare a. Secondo le prime indiscrezioni, ancora da confermare, si tratterebbe di una donna e di una bambina i cui corpi sono stati ritrovati abbracciati. Si ipotizza che possa trattarsi delle vittime di uno dei naufragi di barconi che trasportano rifugiati avvenuto nelle ultime settimane.E' in corso il trasporto dei cadaveri al porto di Terracina dove si trovano già forze dell'ordine e 118. Sono state le motovedette della Cpitaneria e della Guardia di Finanza a recuperare i corpi dopo l'avvistamento da parte dei finanzieri a bordo di un gommone che stavano perlustrando la costra tra Santa Anastasia e Torre Canneto, al confine tra i comuni di Terracina e di Fondi.Aggiornamento ore 13.40La Guardia di Finanza ha diramato una nota sul ritrovamento dei due cadaveri. «Alle ore 10.45 odierne, l’equipaggio dell’unità minore B.S.O. 107, in forza alla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gaeta, ha rinvenuto, durante un’attività di crociera nel tratto di mare al largo di Fondi (LT), i corpi senza vita di due persone, una donna ed un bambino di colore, entrambi indossanti un giubbotto salvagente. In merito è stata notiziata la Magistratura, la locale Capitaneria di Porto ed il medico legale.Sono in corso le procedure per il recupero delle salme».