Napoli, due giovani fidanzati trovati morti in un box: uccisi dai gas di scarico dell'auto. «I cadaveri scoperti dal papà del ragazzo»

I cadaveri due ragazzi sono stati rinvenuti poco fa in un'auto all'interno di un box condiminiale nel quartiere di Secondigliano, nella zona Nord di Napoli.

Al momento non sono note le cause del decesso. Sulla tragica vicenda stanno indagando i carabinieri. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di una coppia di giovani fidanzati alla ricerca di un po' di intimità in quel luogo isolato.

Cosa è successo nel box

Sarebbero rimasti uccisi da un gas di scarico dell'auto accesa combattere il freddo. Con il passare delle ore, nel box auto chiuso e senza aerazione, le esalazioni di monossido di carbonio hanno prima fatto svenire e poi ucciso i due giovani. A trovare i corpi senza vita dei ragazzi sarebbe stato questa mattina poco dopo le 9 il padre del giovane.

Chi sono i due fidanzati morti

Per ora è noto solo il nome del giovane, Vincenzo Nocerino, 24 anni, e sarebbe stato proprio il padre di lui a ritrovare i corpi questa mattina poco dopo le 8.30.

Decine di persone si sono affollate in strada

Sul posto si sono recate due ambulanze, mentre decine di persone si sono affollate in strada e si sono affacciate ai balconi dei palazzi circostanti. Non è ancora chiaro se si tratti di un agguato o altro. Sul posto si stanno recando i carabinieri che si occupano delle indagini.