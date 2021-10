Suicidio Losito, disposta perizia calligrafica sulle lettere d'addio: il sospetto del pm è che siano false

Colpo di scena nell’inchiesta sulla morte dello sceneggiatore tv Teodosio Losito, suicida nel gennaio 2019. Il pm Carlo Villani, che ha indagato per istigazione al suicidio il compagno di Losito, il produttore Alberto Tarallo, ha deciso di disporre una perizia calligrafica sulle lettere di addio apparentemente scritte dallo sceneggiatore, lette dall’indagato durante la trasmissione tv “Non è l’arena” e depositate agli inquirenti. Il sospetto di chi indaga è che possano essere false. La perizia servirà per stabilire se siano state effettivamente scritte da Losito. Nelle missive, lo sceneggiatore raccontava la sua depressione, diceva di avere problemi di soldi e parlava del fallimento della casa di produzione Ares, fondata insieme a Tarallo. Proprio i maggiori clienti della Ares, star del piccolo schermo come Gabriel Garko e Manuela Arcuri, sono stati sentir dal pm come persone informate sui fatti nell’inchiesta sul suicidio dello sceneggiatore. L’indagine è partita dalle rivelazioni fatte nella casa del Grande fratello vip da Adua del Vesco e Massimiliano Morra.

