Malore improvviso, parrucchiera muore a 24 anni: era mamma di 2 bimbi

di Attilio Palma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVIANO (Lecce) - Muore a 24 anni. Maria Grazia Serra, giovane parrucchiera, è stata colta da un malore improvviso e fatale ieri sera intorno alle 23.45 mentre aiutava il marito Pierluigi Valente nel bar da lui gestito in città, il Movida Lounge Bar. Accompagnata presso la Guardia Medica, il cui ambulatorio si trova quasi di fronte al bar, è stato vano ogni tentativo di rianimarla. Era madre di due bambini di 3 e 5 anni. Pare soffrisse di asma. Il magistrato di turno Carmen Ruggiero ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso per domani alle 8. Sgomento a Taviano dove la ragazza era molto conosciuta e da subito è iniziata la pioggia di messaggi di cordoglio sui social.