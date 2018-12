Contagiò con l'Hiv decine di donne, condanna a 22 anni per Valentino Talluto

La pg Simonetta Matone aveva chiesto di condannare Talluto a 30 anni riconoscendolo colpevole del reato di epidemia.



LEGGI ANCHE Roma, parla una vittima dell'untore: «Avrei voluto vederlo in carcere per tutta la vita»

LEGGI ANCHE Roma, il racconto: «Con Talluto la mia prima volta: mi attaccò l'Aids a 14 anni» È stato condannato a 22 anni di reclusione Valentino Talluto, il 34enne di origini siciliane, sotto processo perchè accusato di aver contagiato con l'Hiv 32 persone. La prima Corte d'Assise d'Appello di Roma ha concesso uno sconto di pena - in primo grado era stato condannato a 24 anni - di due anni poichè è stato assolto per 4 episodi con formula dubitativa «per non aver commesso il fatto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Procura in primo grado aveva sollecitato una condanna all'ergastolo per l'«untore». Dopo la lettura della sentenza che lo aveva condannato a 24 anni dim carcere alcune delle «vittime» che erano presenti nell'aula bunker di Rebibbia si erano abbracciate piangendo. Oggi, seppur con un leggero sconto di pena, i giudici hanno riconosciuto l'impianto accusatorio.Complessivamente a Talluto venivano attribuiti 57 episodi, 32 di contagio diretto o indiretto e 25 scampati grazie alla presenza di anticorpi. Secondo l'accusa l'uomo, che alla lettura della sentenza è rimasto impassibile, avrebbe infettato a partire dal 2006 le sue partner con rapporti sessuali non protetti. Un modus operandi andato avanti per anni e che ha riguardato, in alcuni casi, anche ragazze minorenni.Talluto, secondo l'accusa, sapeva di essere sieropositivo ma non ne informava le donne con cui aveva incontri sessuali. Partner che spesso venivano «agganciate» via internet, tramite chat. A tutte chiedeva di non usare il profilattico, per provare maggior piacere durante i rapporti, e tante lo accontentavano. L'indagine, avviata dal pm Francesco Scavo e poi ereditata da Elena Neri, ha portato alla luce una vicenda «sconcertante».