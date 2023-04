«Ciao a tutti, non volevo disturbare» e lascia le scarpe sul ponte: ricerche con sub e moto d'acqua

Sono stati chiamati i sommozzatori, che sono in arrivo da Teramo, dei vigili del fuoco dopo che questa mattina i carabinieri hanno trovato un paio di scarpe abbandonate sul marciapiede all'altezza del parapetto del ponte sul fiume Foglia (Pesaro) che collega la zona del porto a Baia Flaminia. Intanto il tratto del fiume Foglia vicino alla foce è scandagliato dalle moto d'cqua, in una zona dove l'acqua è alta pochi metri.

Accanto alle scarpe anche un cartello con su scritto "Ciao a tutti, non volevo disturbare (Io)".Nessuno ha visto nulla ed al momento non risultano denunce o segnalazioni per persone scomparse o che si sono allontanate da casa senza fare ritorno. Sub al lavoro e moto d'acqua subito sul fiume per cercare l'uomo (o a donna) scomparso.