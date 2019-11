Stupro dopo la festa di Halloween, sospetti su un giovane

di Manlio Biancone

Summit in Procura, questa mattina ad Avezzano per fare il punto sulla violenza subita da una giovane 21enne di Pereto, tra il magistrato inquirente, Ungo Timpano, che coordina le indagini e i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, diretti dal maggiore Silvia Gobbini, che in questi giorni hanno sentito la studentessa universitaria rimasta vittima del gravissimo episodio a Carsoli, alcuni amici e amiche, e il giovane che potrebbe essere il responsabile della drammatica storia. Gli inquirenti hanno anche visionato le immagini delle telecamere dei locali vicini al luogo dove è avvenuta la violenza, un centro commerciale, ma con scarsi risultati. I genitori, chiusi in un doloroso silenzio, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni anche per proteggere la figlia, ancora sotto shock. La giovane agli inquirenti avrebbe sostenuto di non ricordare molto anche perché sotto l’effetto dell’alcol che aveva consumato quella notte durante la festa di Halloween, che si teneva in un locale di Carsoli ed era stata organizzata da alcuni giovani del posto. Comunque, nelle prossime ore, non si escludono sviluppi e neppure provvedimenti pesanti.Gli inquirenti escludono che si sia trattato di uno stupro di gruppo ma di un tentativo di violenza da parte di un ragazzo e confermano anche la ricostruzione della drammatica vicenda. La 21enne partecipava con altre amiche alla festa dedicata alla notte delle streghe, e a tarda ora si sarebbe allontanata avviandosi nei pressi di un centro commerciale a poca distanza. E qui, secondo il suo racconto al personale medico, avrebbe subito la violenza e sarebbe stata anche picchiata. Il personale della vigilanza ha richiesto l’intervento del 118 che l’ha trasportata all’ospedale di Avezzano dove è stato eseguito il kit stupro. La vicenda ha scatenato reazioni e polemiche in Abruzzo facendo intervenire la deputata del Pd Stefania Pezzopane e il commissario della Lega, Tiziano Genovesi, che chiede le dimissioni del sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro. Il primo cittadino risponde accusando la Lega di strumentalizzare l’increscioso episodio accaduto la scorsa notte per i suoi scopi di pura propaganda politica.