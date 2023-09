Stupro Caivano, arrestate 9 persone (7 minori e 2 maggiorenni) per le violenze sulle cuginette

Per la violenza nei confronti delle cuginette del Parco Verde di Caivano i carabinieri di Napoli hanno eseguito 9 misure cautelari a carico di sette minorenni e due maggiorenni. Le ordinanze sono state emesse dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e dal Gip presso il Tribunale di Napoli Nord, rispettivamente su richiesta della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e dalla Procura presso il Tribunale di Napoli Nord.

Alle 11 alle Procura di Napoli Nord (in Aversa) si terrà una conferenza stampa.

Meloni, ieri l'incontro con il commissario straordinario per Caivano

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto ieri mattina a Palazzo Chigi il commissario per Caivano, Fabio Ciciliano.