Toro di 300 chili imbufalito nella stalla: muore un uomo di 71 anni

TERNI - Si indaga per accertare le cause del decesso di un uomo di 71 anni, trovato senza vita all'interno di una stalla a Stroncone. Dopo alcuni tentativi i vigili del fuoco del Comando di Terni sono riusciti a portare fuori dalla stalla il corpo del settantunenne . L'operazione è stata particolarmente difficile, dal momento che all'interno della stalla c'è un toro di trecento chili imbufalito . Per calmarlo è stato chiamato un veterinario per bloccare l'animale.



Da quello che si apprende la causa del decesso non è stata ancora stabilita. L'ipotesi che al momento si fa strada è quella di una morte causata comunque dall'animale . Nel tentativo di calmare il toro l'uomo potrebbe essere stato colpito a morte. Non è da escludere comunque anche un malore , tra le cause del decesso dell'uomo. Ultimo aggiornamento: 23:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA