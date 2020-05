I vicini non vedono le gemelle da mesi, una trovata cadavere in casa. Si cerca l'altra sorella

Torino, i vicini in Valsusa non vedevano le sorelle gemelle da mesi e hanno lanciato l'allerme: una è stata trovata cadavere in casa, mentre ora si cerca l'altra sorella. La macabra scoperta è avvenuta questo pomeriggio in un'abitazione di Bussoleno, in Valsusa, dove vivevano le due sorelle gemelle 66enni italiane, nubili, pensionate e senza parenti.

I carabinieri, giunti sul posto con i vigili del fuoco a seguito della segnalazione di una donna che non vedeva le vicine di casa da diversi mesi, hanno rinvenuto un cadavere di una donna, ormai ridotto a uno scheletro.

Sul posto sono arrivati la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo per un ulteriore sopralluogo e il medico legale per accertare le cause del decesso e verificare la presenza del corpo dell'altra sorella. Nella casa a Bussoleno è presente anche il comandante provinciale dei carabinieri di Torino, Francesco Rizzo.



