La porta e le dichiarazioni di Santino Tuzi. Questi erano i due pilastri dell’accusa, ma alla prova del giudizio entrambi non hanno retto. Passava soltanto attraverso quelle due prove la possibilità di collocare Serena Mollicone nella presunta scena del delitto: la caserma dei carabinieri di Arce. Per la giuria però non sono state sufficienti per formulare una condanna per omicidio volontario. I punti forti dell’accusa si sono rivelati quelli più deboli.

Le motivazioni della sentenza saranno resi noti tra 90 giorni e spiegheranno perché l'ex maresciallo Franco Mottola, il figlio Marco, la moglie Anna Maria e i due carabinieri Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano sono stati assolti per insufficienza di prove. Intanto, alla luce del verdetto, non resta che prendere per buoni essere i dubbi sollevati dal pool difensivo composto dagli avvocati Francesco Germani, Mauro Marsella, Piergiorgio Di Giuseppe e Enrico Meta. Per la difesa innanzitutto mancavano le prove dell'antefatto, ossia il fatto che Marco Mottola, la mattina del 1° giugno, si trovasse in caserma e venne raggiunto da Serena Mollicone. Questa circostanza, secondo l'accusa, doveva essere provata dalle dichiarazioni del brigadiere Santino Tuzi che quella mattina era di servizio insieme al collega Quatrale.

LE DICHIARAZIONI DI TUZI

Tuzi comincerà a collaborare con l'autorità giudiziaria solo sette anni dopo il delitto, quando nel frattempo alla guida della Stazione dei carabinieri di Arce era arrivato il maresciallo Gaetano Evangelista che aveva ripreso in mano le carte dell’omicidio Mollicone. Secondo Evangelista qualcosa non tornava e soprattutto la pista dell'omicidio portava alla caserma e al figlio del maresciallo Mottola.

I rapporti tra il maresciallo Evangelista e il brigadiere Tuzi si erano fatti burrascosi. Tuzi, forse pressato da quelle indagini, decide di parlare. È il 28 marzo del 2008 quando viene interrogato per la prima volta. E in quella circostanza dirà di aver visto una ragazza raggiunse l’alloggio dei Mottola. Tuzi sarà risentito una seconda volta il 9 aprile, poi due giorni dopo si toglie la vita in circostanze anomale. Per la difesa dei Mottola, però, le dichiarazioni di Tuzi non sono così convincenti come ritiene l’accusa. A sentire le registrazioni audio di quegli interrogatori Tuzi si mostra incerto nell’identificare quella ragazza in Serena Mollicone e nel collocare quell’episodio il 1 giugno. Tanto è vero, ha sostenuto la difesa nelle arringhe, che lo stesso pubblico ministero Beatrice Siravo, nel 2015, nel chiedere l'archiviazione per i Mottola, poi rigettata dal Gup Valerio Lanna, aveva ritenuto Tuzi un testimone inattendibile.

IL MOVENTE MAI INDIVIDUATO

Oltre all'assenza di impronte o tracce di Dna riconducibili agli imputati sia sul corpo Serena che sulla scena del delitto, per l'accusa è stato anche impossibile indicare il movente. Perché Serena quella mattina si sarebbe recata in caserma? E sopratutto perché poi sarebbe stata aggredita dal ragazzo? E' stato escluso che tra i due vi fosse un flirt ed è stato ipotizzato che Serena fosse andata da Marco per riprendere dei libri che aveva dimenticato nell'auto di Marco, quando si erano visti durante la mattinata davanti a un bar dove avrebbero avuto anche una discussione. Ma per la difesa le testimonianze, due in particolare, quella di una barista e del carrozziere Carmine Belli, non hanno fornito una prova del fatto quel ragazzo fosse Marco Mottola e quel giorno fosse il 1° giugno. C'era anche la pista della droga, Per anni Guglielmo Mollicone, il papà di Serena, ha ipotizzato che la figlia volesse denunciare un giro di spaccio in cui era coinvolto Marco Mottola, ma lo stesso pm Sirano ha sottolineato che questa ipotesi non ha trovato alcun riscontro.

L'ARMA DEL DELITTO ERA LA PORTA?

L'altro pilastro dell'accusa era la presunta arma del delitto: la porta contro cui Serena avrebbe sbattuto la testa nel corso di una discussione con Marco Mottola per ragioni non indicate dai pm. Dagli accertamenti scientifici eseguiti sulla porta, ha detto il pm nella requisitoria, è disceso tutto l'impianto accusatorio. L'inchiesta che ha portato al processo, infatti, riparte nel 2016 quando sulla salma riesumata di Serena vengono svolte le analisi dei carabinieri del Ris e della dottoressa Cristina Cattaneo, direttrice del laboratorio di anatomopatologia forense Labanof di Milano.

Le consulenze scientifiche, secondo l'accusa, consentono di stabilire una compatibilità tra il trauma cranico e l'ammaccatura della porta. Non solo. Tra i capelli di Serena e i nastri adesivi cui erano stati legati mani e piedi vengono trovate una ventina di tracce di legno che, stando alle analisi, apparterrebbero alla porta. Secondo la difesa al contrario le modalità con cui sono state condotti gli accertamenti e i risultati ottenuti non hanno offerto una prova certa di compatibilità, tale comunque per ritenerla l'arma del delitto e formulare quindi una condanna di omicidio. E alla stessa conclusione è arrivata anche la Corte d'Assise di Cassino presieduta dal giudice Massimo Capurso.