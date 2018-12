Scopre che è malato, si dà fuoco e si butta dalla finestra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scopre di avere un male incurabile e decide di farla finita mettendosi fuoco e lanciandosi dal balcone di casa. Una scena orribile quella alla quale ieri hanno assistito alcuni residenti della frazione di San Pietro di Bagnaturo, a Sulmona, dove un sessantenne, pensionato e celibe, ha deciso di farla finita in modo brutale. L’uomo si è chiuso in casa per essere sicuro che nessuno lo fermasse nel suo intento, è salito su per le rampe di scale fino alla mansarda e poi utilizzando un liquido infiammabile e un accendino si è dato fuoco per poi gettarsi da un’altezza di circa otto metri.Due donne hanno assistito alla scena in diretta, mentre il fratello della vittima, che abita lì a fianco, si è subito precipitato in strada tentando di spegnere quella torcia umana prima con un estintore e poi con una coperta. Ma per il sessantenne non c’è stato nulla da fare: trasportato d’urgenza da un’ambulanza del 118, è arrivato al pronto soccorso di Sulmona già cadavere. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sulmona che, tuttavia, hanno già archiviato il caso come suicidio, tant’è che il magistrato ha deciso di riconsegnare la salma alla famiglia evitando lo strazio dell’autopsia.