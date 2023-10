Fratelli napoletani "in trasferta" in Austria scippano un orologio da 120.000 euro: arrestati dopo due mesi

Avevano commesso uno scippo "in trasferta" in Austria strappando con violenza un orologio Patek Philippe del valore di circa 120mila euro dal polso di un uomo che era stato seguito dall'uscita di un ristorante fino alla sua abitazione. Ma dopo due mesi sono stati catturati. I protagonisti della vicenda sono due fratelli napoletani. La polizia ha provveduto sabato 14 ottobre all'arresto provvisorio ai fini consegna di Antonio e Domenico Paolella, rispettivamente di 40 e 42 anni, per il reato di concorso in rapina.

I due sono stati rintracciati dai poliziotti della squadra mobile di Napoli su richiesta delle autorità austriache che avevano spiccato un mandato di cattura internazionale. Entrambi gli arrestati sono stati rintracciati nelle loro abitazioni di Napoli e Volla. I fatti sono successi ad agosto, vicino Vienna. Il provvedimento è stato emesso a conclusione di un'articolata attività di indagine svolta dalle autorità austriache e dalla Squadra Mobile di Napoli che ha collaborato nell'individuazione dei due responsabili.

