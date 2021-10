Roma, sgombero delle villette dei Casamonica: andranno ai carabinieri

È in corso lo sgombero, eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Roma, di una serie di terreni e villette riconducibili ai Casamonica, che erano già state confiscate. Il decreto di confisca del complesso residenziale di circa 3mila metri quadrati, in via Caldopiano, a Roma, nella zona di Centroni, era a carico di Gelsomina Di Silvio, ex moglie di Ferruccio Casamonica. Si tratta in tutto di due villette unifamiliari e 1 villetta bifamiliare. L'immobile sarà oggi stesso consegnato all'Arma dei Carabinieri che lo utilizzerà per alloggi di servizio dei militari che prestano servizio nella Capitale.

Sul posto è presente personale dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dell’Agenzia del Demanio.

L'operazione di sgombero coinvolge circa 50 carabinieri e agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno anche attivato i servizi sociali per alcuni degli occupanti sine titulo. Lo sgombero è stato pianificato nel corso di un apposito comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi.